Сколько зарабатывает Ярослава Магучих и стала ли миллионершей

Карьера украинки Ярославы Магучих в легкой атлетике развивалась очень стремительно. Уже в 24 года у нашей соотечественницы статус многократной чемпионки мира и Европы, олимпийской чемпионки и мировой рекордсменки.

Обычно спортивный успех сопровождается финансовым. Но, в отличие от футбола, в легкой атлетике нет стабильной заработной платы, а все средства участники соревнований получают в качестве призовых и спонсорских. 24 Канал подсчитал доход Ярославы Магучих.

Сколько получает Магучих благодаря победам на соревнованиях

Пока чемпионы мира по футболу получают на команду 50 миллионов долларов, триумфаторы легкоатлетических мировых первенств в лучшем случае могут рассчитывать на несколько десятков тысяч евро.

На наиболее престижной легкоатлетической серии Бриллиантовой лиги победитель этапа получает около 10 тысяч условных единиц. А за триумф в финале можно пополнить свои счета около 30 тысяч евро.

Наиболее доходными для Магучих соревнований за все время стали Олимпийские игры 2024 года в Париже. За золото Ярослава получила 125 тысяч долларов от государства и 50 тысяч от мировой легкоатлетической федерации.

Всего за год украинское прыгунье может заработать гонорарами около 300 тысяч долларов.

В какую сумму оценивают спонсоры контракты с Магучих

Те, кто считают всех спортсменов с мировым именем миллионерами благодаря спонсорам, могут быть удивлены: действительно рекламные контракты в легкой атлетике не столь впечатляют.

Ярослава Магучих за сотрудничество с брендом одежды, производителем часов и маркой минеральной воды имеет до 600 тысяч долларов в год. Украинка признавалась, что фактически это средства, на которые она непосредственно живет, ведь гонорары соревнований идут на подготовку, сборы, экипировку и другие спортивные потребности.

Так что в среднем годовой доход Магучих может составлять около 900 тысяч долларов. Учитывая, что на самом высоком уровне Ярослава выступает уже около 5-6 лет, вполне вероятно, что за это время она оформила себе статус миллионерши.