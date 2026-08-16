"Я была в шоке": Магучих сделала признание после финала чемпионата Европы по легкой атлетике

Ярослава Магучих в третий раз подряд стала чемпионкой Европы по прыжкам в высоту. После победы украинка призналась, что в финале ее что-то удивило.

Украинка преодолела 1,97 метра с первой попытки, чего хватило для победы. По завершении выступления Магучих рассказала "Суспильне Спорт" о неожиданном выбывании одной из фавориток и о своих амбициях.

Что удивило Магучих

В финале чемпионата Европы-2026 Магучих начала борьбу с высоты 1,92 метра. Решающей для украинки стала планка 1,97 метра, которую она взяла с первой попытки и гарантировала себе золотую медаль.

В то же время Ярослава не ожидала, что именно эта высота станет победной. По словам спортсменки, она была готова продолжить борьбу и рассчитывала, что соперницы смогут преодолеть 1,97 метра.

Особенно Магучих удивило выступление Ангелины Топич. Вице-чемпионка предыдущего чемпионата Европы не смогла взять 1,88 метра и неожиданно завершила соревнования.

Меня очень удивила Ангелина Топич, потому что я была в шоке, когда она не взяла 1,88 м. К сожалению, это была одна из фавориток,

– рассказала Магучих.

Хотела прыгнуть еще выше

После победы украинка не скрывала, что ее амбиции были гораздо выше. Магучих трижды пыталась преодолеть 2,01 метра, однако на этот раз планка ей не поддалась.

Спортсменка объяснила, что у нее были определенные проблемы с разбегом, которые не позволили выполнить удачный прыжок. В то же время Ярослава осталась довольна главным результатом – третьим подряд европейским "золотом".

Конечно, хотелось прыгнуть на 2,01 м и еще выше, но ничего, работаем дальше,

– сказала Магучих.

Эта победа позволила украинке повторить исторический рекорд испанки Рут Бейтьи – до Магучих именно она была единственной трехкратной чемпионкой Европы в прыжках в высоту.