Магучих поразила своим результатом на этапе Бриллиантовой лиги, уступив соотечественнице

В Цюрихе состоялся этап Бриллиантовой лиги, на котором в секторе женских прыжков в высоту впервые за долгое время Украину представляли сразу три спортсменки. Итоговые результаты всех наших атлеток весьма удивили.

С большим плюсом это удалось Ирине Геращенко. А вот Юлия Левченко и Ярослава Магучих вряд ли могут быть довольны своими выступлениями в Швейцарии, пишет 24 Канал.

Как выступили украинки на этапе Бриллиантовой лиги в Цюрихе

Юлия Левченко, вернувшись после травмы, пока не смогла показать хорошую форму: дважды сбила планку на высоте 1,93 метра, перенесла последнюю попытку на 1,96, но и там успешный прыжок не получился. В итоге украинка заняла аж девятое место.

У Ярославы Магучих возникли проблемы на высоте 1,98. Она провалила первую попытку, после чего решила перенести еще две на отметку ровно 2 метра. Для обладательницы мирового рекорда в 2,10 эта высота не должна была представлять такой проблемы, но, к сожалению, оба прыжка закончились сбиванием планки. Поэтому Ярославе зафиксировали результат 1,96 и лишь четвертое место.

Зато Ирина Геращенко не только успешно прыгнула на 1,98, но после этого еще и взяла 2 метра со второй попытки. Этого хватило для серебра: опередила украинку только австралийка Никола Олислагерс, которая прыгнула на 2,02.

Что означают результаты украинок на этапе Бриллиантовой лиги

Ирина Геращенко повторила свой личный рекорд – выше 2 метров она никогда не прыгала за всю карьеру.

Кроме того, для спортсменки, которая только в этом сезоне вернулась из декретного отпуска, это первый случай за три года, когда она выступила успешнее, чем Ярослава Магучих. Последний раз Ирина опережала соотечественницу аж в июле 2023 года на этапе в Монако.

Для Магучих это тревожный звонок: всего две недели осталось до Абсолютного чемпионата мира в Будапеште, на котором украинка точно должна была бы сразиться с Олислагерс. Тем более что, несмотря на все ее предыдущие успехи, именно австралийку Всемирная федерация легкой атлетики поставила на первое место в рейтинге.