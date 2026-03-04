Снова "Спящая красавица": Магучих взяла легендарный спальный мешок на чемпионат Украины

Ярослава Магучих впервые с 2021 года приняла участие в чемпионате Украины по легкой атлетике в помещении. На соревнованиях прыгунья не изменила своему любимому ритуалу: между попытками она ложилась поспать в мешке.

Спальник Магучих стал вирусным еще с победной для Ярославы Олимпиады-2024 в Париже. Теперь он снова принес спортсменке успех, пишет "Трибуна".

Почему Магучих спит в мешке прямо во время соревнований?

Благодаря странной привычке Ярослава стала героиней мемов и вирусных видео. Но на самом деле использование спальника во время пребывания в секторе для прыжков в высоту имеет вполне спортивное объяснение.

Таким образом атлетка сохраняет мышцы разогретыми, а также может расслабиться и сосредоточиться на следующей своей попытке, не отвлекаясь на то, что происходит в других секторах и на трибунах.

Как Магучих выступила на первом для себя за 5 лет чемпионате Украины?

Олимпийская чемпионка устроила настоящую дуэль с Юлией Левченко, и только по количеству попыток опередила другую именитую прыгунью. Финальный результат как Юлии, так и Ярославы – 1 метр 96 сантиметров.

В этом сезоне Магучих уже демонстрировала лучшие прыжки: на Мемориале Демьянюка во Львове она покорила высоту 2,03.

Что сказала Магучих о возвращении на чемпионат Украины?

Ярослава в комментарии "Суспільне Спорт" заявила, что выступления в Украине ее вдохновляют.

Очень круто вернуться и классно, что у нас есть конкуренция. Добавляет силы, что ты прыгаешь не зря. Люди приходят, смотрят, хотят получить автографы - это мотивирует на новые рекорды. Дома намного лучше: друзья, семья, мой кот. Зимняя подготовка прошла удачно,

– поделилась Магучих.

Какие планы у Магучих дальше?