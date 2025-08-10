Реал активно готовится к началу нового сезона. Недавно "Королевский клуб" сыграл против Леганеса в товарищеском матче.

Игра завершилась победой "сливочных" с разгромным счетом 4:1. Центральный защитник Эдер Милитао стал героем матча, отметившись сумасшедшим голом, сообщает 24 канал.

Сумасшедший гол Милитао

Эдер Милитао забил невероятный гол с собственной половины поля. Бразилец в одном из моментов оценил ситуацию и увидел, что голкипер Леганеса вышел слишком далеко из ворот.

Звездный защитник Реала воспользовался этим и забросил мяч за спину, попав точно в цель. Вратарь только мог наблюдать за ударом Милитао, явно не ожидая такого развития событий.

Гол Эдера Милитао в ворота Леганеса: смотрите видео

Напомним, что Реал через 9 дней сыграет первый официальный матч в новом сезоне. 19 августа "Королевский клуб" будет противостоять Осасуне в первом туре испанской Ла Лиги 2025/2026.

