"Я одержу победу": известный боксер планирует подраться со звездами хевивейта

Эфе Аджагба вскоре проведет поединок в рамках грандиозного вечера бокса в Саудовской Аравии. Нигерийский боксер сразится против конголезского супертяжеловеса Мартина Баколе.

Аджагба рассказал о планах после боя против Баколе. Нигериец намерен бросить вызов звездными представителями супертяжелого дивизиона, сообщает 24 канал со ссылкой на Sky Sports.

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С кем хочет драться Аджагба

Эфе Аджагба хочет подраться с Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Однако официально о своих намерениях нигерийский боксер планирует сообщить после поединка против Мартина Баколе.

Я не забегаю вперед. Сначала я сфокусирован на Мартине Баколе. После этого, когда я одержу победу, в следующем бою я выйду драться с тем, с кем захочу - Усиком или Дюбуа. У меня есть способности, навыки, мощь и все необходимое, чтобы стать чемпионом мира в супертяжелом дивизионе,

– сказал Аджагба.

Аджагба также поделился мыслями относительно поражения Баколе в бою против Джозефа Паркера. Эфе отметил, что это на него не повлияет и он готовится к лучшей версии Мартина.

К слову. Бой между Эфе Аджагбой и Мартином Баколе состоится 3 мая 2025 года.

Эфе Аджагба за свою карьеру провел 21 поединок в профессиональном ринге. На счету нигерийского боксера 20 побед (14 – нокаутом) и одно поражение.