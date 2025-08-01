В семье Даниила Галлинари произошло ужасное событие. Жена баскетболиста Элеонора Бой стала жертвой нападения во время отдыха.

Жуткий инцидент с участием жены Галлинари случился на побережье Пуэрто-Рико. На возлюбленную игрока сборной Италии произошло нападение на пляже Исла-Верде Северной Каролины, сообщает 24 канал со ссылкой на Sportando.

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Что случилось с Элеонорой Бой?

Элеонора Бой наслаждалась отдыхом на пляже до того, как произошел ужасный инцидент. Жену Даниила Галлинари, которая к тому же беременна, укусила акула.

Любимой итальянского баскетболиста сразу оказали необходимую медицинскую помощь и отправили в медицинское учреждение для обследования. Известно, что у Элеоноры пострадала правая нога.

По имеющейся информации, состояние жены Даниила Галлинари стабильное. Жизни любимой баскетболиста ничего не угрожает.

К слову. Даниил Галлинари выступал за Лос-Анджелес Клипперс, Детройт, Оклахому и Милуоки. В 2025 году игрок сборной Италии присоединился к Вакерос де Баямон из Пуэрто-Рико.

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