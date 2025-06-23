Любит футбол и уже имеет собственную теннисную ракетку: что известно о дочери Элины Свитолиной

Элина Свитолина – одна из немногих украинских спортсменок-мамочек, которые продолжают выступать на международной арене. Украинская теннисистка имеет большую аудиторию по всему миру, которая активно следит не только за ее выступлениями в Туре, но и личной жизнью.

В субботу утром, 15 октября 2022 года, первая ракетка Украины впервые стала мамой. С тех пор поклонников тенниса интересует не только личная жизнь Элины Свитолиной с Гаэлем Монфисом, но и ее материнская часть жизни, сообщает 24 Канал.

К теме Откровенное признание: Свитолина искренне рассказала, как рождение ребенка повлияло на ее карьеру

Материнство Элины Свитолиной

Элина Свитолина – 30-летняя украинская теннисистка и бывшая третья ракетка мира, которая в Токио завоевала историческую "бронзу" для Украины. 15 мая 2022 года одесситка сообщила радостную весть о своей беременности.

В профиле теннисистки в инстаграме появился соответствующий пост, выложив совместное фото со своим мужем Монфисом, который нежно обнимает живот любящей жены.

С сердцем, полным любви и счастья, мы рады объявить о том, что мы ждем рождения дочери в октябре,

– написала Элина.

Украинские спортсмены забросали землячку поздравлениями с замечательной новостью.

Интересно. Перед этим в марте Свитолина объявляла о перерыве в сезоне из-за проблем со спиной.

Во время своей беременности Элина не только готовилась к будущему появлению ребенка, но и активно помогала Украине, которая страдала и продолжает это делать от российской агрессии.

Первое отцовство Элины и Гаэля

15 октября 2022 года Элина Свитолина и Гаэль Монфис впервые стали родителями. На свет родилась замечательная девочка, которую назвали Скай. В этот важный момент рядом с украинкой был ее звездный муж.

Что за ночь!!! Дамы и господа, пожалуйста, тепло поздравьте Скай Монфис. Я благодарна своему мужу за то, что он пережил этот незабываемый момент со мной,

– написала теннисистка.



Свитолина родила дочь / Скриншот из инстаграма Элины

Уже в апреле 2023-го года Элина вернулась на теннисный корт. Камбэк украинки в Тур был настолько феерическим, что приятно удивил даже поклонников ее оппоненток. Через месяц после возвращения Свитолина выиграла свой 17-й титул в карьере. В финале Элина переиграла россиянку Анну Блинкову на турнире WTA 250 во французском Страсбурге.

Далее украинка добралась до четвертьфинала Ролан Гаррос и полуфинала Уимблдона. Ее невероятный камбэк в теннис снова вернул на высшие места в рейтинге WTA. В то же время Элина Свитолина получила престижную награду в номинации "Возвращение года" (2023).

Справка. По состоянию на 23 июня 2025 года Элина Свитолина занимает 14-ю строчку мирового рейтинга WTA, набрав в этом сезоне 3035 баллов. Элина является первой ракеткой Украины.

Свитолина впервые показала дочь

Впоследствии украинская теннисистка впервые показала свою маленькую дочь. Элина подбросила вверх одежду Скай, а через секунду дочь уже была в ее руках.

Первый тикток Скай: смотрите видео

Не показывают полностью лицо дочери

Свитолина и Монфис регулярно делятся контентом с дочерью. Правда, нет еще ни одного фото или видео, где полностью можно разглядеть лицо Скай. Видно, что девочка имеет смуглый цвет кожи и темные волосы.

Элина и Гаэль выкладывают преимущественно фото или видео, которые сделаны со спины Скай или так, чтобы нельзя было четко увидеть лицо дочери звездных теннисистов.

Семья Свитолиной и Монфиса с дочерью Скай / Фото из инстаграма теннисистов

Первый день рождения Скай и знакомство с теннисом

15 октября 2023 года Скай отпраздновала свой первый день рождения. Звездные родители девочки мило поздравили дочь с праздником.

Поздравляем с первым днем рождения милейшую маленькую девочку. Пусть твой день будет наполнен смехом, радостью и большим количеством тортов. Ты приносишь столько счастья в нашу жизнь, и мы благодарны за каждое мгновение с тобой. Это любовь всей нашей жизни, счастье и бесконечные приключения. Мы любим тебя больше, чем можно передать словами. С днем рождения, наш драгоценный ангел,

– написала в инстаграме Элина.



Свитолина с дочкой / Фото из инстаграма теннисистки

Гаэль в свою очередь тоже трогательно поздравил дочь с первым днем рождения.

"Мое сердце переполнено эмоциями. Каждый миг, проведенный с тобой, напоминает мне о том, как мне повезло, что ты есть. Твоя улыбка, твой смех и даже твои слезы добавили неповторимого колорита в мою повседневную жизнь. Ты действительно озарила и изменила мой мир. Тебе, мой маленький драгоценный камень, я желаю всего возможного счастья и всех чудес, которые может предложить жизнь. С первым днем рождения, моя маленькая принцесса", – написал Монфис.

Интересно, что уже в свой первый год жизни Скай активно знакомится с теннисом. Девочка не только поддерживает родителей через экран, но и уже даже выходила на теннисный корт.



Скай уже на теннисном корте / Фото из инстаграма Свитолиной

Уже осенью следующего года Скай исполнилось два года.

Со 2-м днем рождения, Скай! Два года смеха, объятий и бесконечной любви. Наблюдать, как ты растешь – наше самое большое приключение,

– подписала фото Элина.



Второй день рождения Скай / Фото из инстаграма Свитолиной

Скай представила форму мамы к Australian Open

В январе 2024-го украинская теннисистка рассказала, что вместе с дочкой презентовала игровую форму на Australian Open. Интересно, что Скай была одета в те же цвета, в которых ее мама соревновалась на корте в Австралии.

Adidas подготовил нас к Australian Open-2024 с нашими идеально подобранными нарядами,

– подписала Элина совместное фото.



Скай приняла участие в презентации формы к AO-2024 / Фото из инстаграма Элины

Дочь Свитолиной уже имеет свою первую теннисную ракетку

Два месяца назад украинская теннисистка в интервью Tennis Channel рассказала об увлечении ее дочери. По словам Свитолиной, Скай прекрасно развивается и уже с самого детства проявляет любовь к теннису.

У 2-летней Скай уже даже есть маленькая ракетка, хотя ее внимание больше приковано к большой ракетке ее мамы. Дочь теннисистки уже выходит на корт и пробует отбивать мячи.

Также украинская теннисистка добавила, что кроме тенниса ее дочь любит футбол и пытается играть в разные игры.

Сейчас она уже смотрит нас по телевизору, видит наши матчи и думает, что мы с Гаэлем только то и делаем, что играем в теннис – что, наверное, недалеко от истины. Сейчас интересно наблюдать, как она растет: каждую неделю она меняется, появляется что-то новое. Она много говорит, и очень интересно открывать вместе с ней этот мир,

– сказал Свитолина о дочери.



Скай уже выходит на теннисный корт / Фото из инстаграма Монфиса

Недавно Свитолина выкладывала фотографии из отпуска. Ее компаньонкой стала 2-летняя дочь.

А уже 22 июня 2025 года Свитолина победно стартовала на турнире WTA 500 в Бад-Гомбурге. В первом матче Элина в двух сетах переиграла бельгийку Элизе Мертенс 7:5, 6:4. 24 июня определится следующая соперница украинки в противостоянии Эшлин Крюгер (США) – Беатрис Хаддад Майя (Бразилия).

Уже в следующем матче Скай будет болеть за мамочку уже в 1/8 финала WTA 500, где она осталась единственной представительницей от Украины.