Женская теннисная ассоциация приняла решение проверить всех участниц мирового тура на трансгендерность. Спортсменкам предстоит пройти однократный тест.

На данный момент в WTA-туре не известно ни об одной участнице соревнований, которая не была бы биологической женщиной. Однако, несмотря на это, анализ стал обязательным условием для продолжения выступлений на высшем уровне, пишет 24 Канал.

Что изменилось в правилах WTA

Ранее организация не запрещала трансгендерам участвовать в турнирах мирового тура: достаточно было в течение 2 лет до начала выступлений поддерживать пониженный уровень тестостерона.

Однако с 21 июля вступают в силу новые правила, которые делают невозможным для трансгендеров участие в соревнованиях в женском одиночном и парном разрядах. Это сделано для приведения требований в соответствие с Международным олимпийским комитетом, который весной обязал допускать к участию в женских турнирах только тех, кто пройдет специальное однократное тестирование на ген SRY.

Именно это и заставят сделать всех теннисисток: нужно будет сдать биоматериал на проверку, действительно ли спортсменка родилась женщиной. Тестирование должно начаться в 2026 году. WTA обещает проводить его "с соблюдением гарантий конфиденциальности и защиты личных данных".

Как реагируют в мире тенниса

Многие из тех, кто следит за теннисом, шутят, что с интересом будут ждать результатов тестирования первой ракетки мира Арины Соболенко, которую подозревали в манипуляциях с тестостероном. В частности, Марта Костюк в одном из интервью обратила внимание на то, что "нейтральная" белоруска имеет несколько аномальное преимущество в силе над другими участницами WTA-тура.

Сама Соболенко при этом, в лучших традициях российской и трамповской пропаганды, заявляла, что против участия трансгендеров в женском спорте, поскольку считает это "несправедливым".