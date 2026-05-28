"Может зайти очень далеко": легендарный теннисист оценил шансы Свитолиной на Ролан Гаррос

Элина Свитолина продолжает уверенно шагать Ролан Гаррос-2026. Эксперт Eurosport Алекс Корретха объяснил, что стало ключом к ее убедительной победе над Кейтлин Кеведо.

Элина Свитолина произвела мощное впечатление в матче второго круга Открытого чемпионата Франции. Украинка не оставила шансов сопернице, а ее игру в эксклюзивном комментарии 24 Канала высоко оценил легендарный испанский теннисист и эксперт Eurosport Алекс Корретха.

Смотрите также Наш день в Париже: украинские теннисистки устроили настоящий фурор на "Ролан Гаррос"

Что сказал эксперт об игре Свитолиной?

По мнению специалиста, украинская теннисистка с первых минут захватила инициативу и полностью контролировала ход встречи. Корретха отметил, что Элина очень уверенно чувствовала себя на корте, тогда как ее соперница Кеведо выглядела растерянной.

Элина начала довольно сильно. Она контролировала игру, и было видно, что она точно знала, как играть на стадионе, тогда как Кеведо немного растерялась в начале,

– сказал эксперт Eurosport.

Испанец также обратил внимание на работу ног Свитолиной и ее более агрессивную игру в розыгрышах. По словам Корретхи, украинка во втором сете даже добавила в интенсивности, хотя и без того выглядела очень убедительно.



Эксперт Eurosport Алекс Корретха высоко оценил шансы Свитолиной/ Фото предоставлено 24 Каналу

Что стало ключом к победе украинки?

Эксперт считает, что решающим фактором стала способность Свитолиной отвечать на повышение темпа от соперницы.

Кеведо повысила свой уровень и значительно усложнила задачу для украинки. Но Свитолина отвечала этому и смогла использовать больше скорости с мячом,

– подчеркнул Корретха.

Также он добавил, что условия на турнире идеально подходят стилю игры украинской теннисистки, которая выглядела очень уверенно и психологически устойчиво.

Какие шансы у Свитолиной дальше?

В третьем круге Ролан Гаррос Элина сыграет против немки Тамары Корпач. Корретха признал, что не слишком хорошо знаком с игрой следующей соперницы украинки, однако положительно оценил перспективы Свитолиной.

Если Свитолина будет продолжать играть так, как сейчас, она может зайти очень далеко на этом турнире,

– подытожил эксперт.

Напомним, матчи Ролан Гаррос-2026 можно посмотреть на Eurosport и HBO Max.