Уимблдон-2025: стало известно, кто из украинок сыграет в основной сетке турнира
- На старейшем турнире Уимблдон-2025 Украину будут представлять пять теннисисток.
- Элина Свитолина достигла четвертьфинала на Уимблдоне-2024, где проиграла Елене Рыбакиной из Казахстана.
В конце июня начнется третий турнир серии Grand Slam Уимблдон-2025. Старейшие теннисные соревнования состоятся на кортах Лондона.
Среди женщин участие в турнире примут 204 теннисистки. Украину на Уимблдоне-2025 будут представлять пять спортсменок, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт соревнования.
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Кто будет представлять Украину
Стало известно, кто из украинских теннисисток сыграет в основной сетке Уимблдона-2025. Конечно, что это первая ракетка Украины Элина Свитолина.
Участие в турнире также примут Марта Костюк и Даяна Ястремская. Свои силы в основной сетке соревнований попробуют Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.
К слову. Лучший результат среди украинок на Уимблдоне в 2024 году показала Элина Свитолина. Теннисистка дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.
Напомним, что нынешний Уимблдон начнется 30 июня, а завершится 13 июля.