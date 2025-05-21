Уимблдон-2025: стало известно, кто из украинок сыграет в основной сетке турнира

В конце июня начнется третий турнир серии Grand Slam Уимблдон-2025. Старейшие теннисные соревнования состоятся на кортах Лондона.

Среди женщин участие в турнире примут 204 теннисистки. Украину на Уимблдоне-2025 будут представлять пять спортсменок, сообщает 24 канал со ссылкой на официальный сайт соревнования.

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Кто будет представлять Украину

Стало известно, кто из украинских теннисисток сыграет в основной сетке Уимблдона-2025. Конечно, что это первая ракетка Украины Элина Свитолина.

Участие в турнире также примут Марта Костюк и Даяна Ястремская. Свои силы в основной сетке соревнований попробуют Ангелина Калинина и Юлия Стародубцева.

К слову. Лучший результат среди украинок на Уимблдоне в 2024 году показала Элина Свитолина. Теннисистка дошла до четвертьфинала турнира, где уступила Елене Рыбакиной из Казахстана.

Напомним, что нынешний Уимблдон начнется 30 июня, а завершится 13 июля.