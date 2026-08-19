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Sport News 24 Теннис Свитолина отказалась играть из-за травмы за полторы недели до начала US Open
19 августа, 09:46
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Свитолина отказалась играть из-за травмы за полторы недели до начала US Open

Андрей Олейник

Первая ракетка Украины Элина Свитолина не вышла на матч третьего круга престижного турнира WTA 1000 в Цинциннати против Ван Сиюй. Причина – травма, которую теннисистка получила в очень неудачный момент, когда до заключительного турнира Большого шлема сезона осталось совсем немного.

Оказалось, что Элина приехала в Орегон уже с травмой и провела предыдущий матч, опираясь на свои морально-волевые качества. Теперь болельщики затаили дыхание в ожидании того, сможет ли украинка сыграть на Открытом чемпионате США, пишет 24 Канал.

Что случилось с Элиной Свитолиной в Цинциннати

Команда украинки обнародовала заявление о том, что Свитолина не может сыграть матч третьего круга против китаянки из-за травмы правой лодыжки.

Травма проявилась уже во время предыдущего турнира, который проходил в Торонто. Там Элина уступила в полуфинале Изе Свентек в трех сетах.

9-я ракетка мира все же пыталась восстановиться и даже выиграла стартовый матч в Цинциннати у чешки Валентовой, хотя пришлось отыгрывать матчболы и провести на корте безжалостные два с половиной часа.

Но эти усилия окончательно заставили Свитолину понять, что сейчас продолжать борьбу она не может. Особенно учитывая то, что буквально через 11 дней начинается Открытый чемпионат США.

Выступит ли Свитолина на US Open

Официальное заявление о снятии с соревнований в Цинциннати не содержит упоминаний о турнире в Нью-Йорке на кортах Флашинг-Медоуз. Очевидно, решение о участии в US Open Свитолина сможет принять позже, с учетом того, как быстро будет проходить лечение травмы.

На заключительном турнире Большого шлема сезона Элина должна сыграть не только в одиночном разряде, но и в соревнованиях смешанных пар вместе со своим мужем, французом Гаэлем Монфисом.

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