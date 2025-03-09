Свитолина определилась, сыграет ли за сборную Украины в квалификации Кубка Билли Джин Кинг

Женская сборная Украины по теннису в апреле примет участие в матчах квалификации Кубка Билли Джин Кинг. Экс-третья ракетка мира Элина Свитолина планирует присоединиться к "сине-желтым".

Матчи квалификации Кубка Билли Джин Кинг состоятся в польском городе Радом на закрытом грунтовом корте. Этот турнир идеально вписывается в соревновательный график Элины Свитолиной, пишет 24 Канал со ссылкой на портал Большой теннис Украины.

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Свитолина ждет матчи сборной Украины

Первая ракетка Украины подтвердила, что сыграет за сборную Украины в международных командных соревнованиях.

"Да, я планирую играть за сборную и очень классно, что матчи будут на грунте, потому что это хорошо вписывается в наш турнирный график. Также хорошо, что играем в Польше, поскольку там много украинцев, и в принципе она близко к нашей стране, поэтому надеюсь на громкую поддержку наших болельщиков. Она будет нам очень нужна.

Так что да, я очень жду матчей за сборную. Это будет новый и достаточно интересный для нас формат, и я очень надеюсь на хороший результат для нашей команды", – рассказала Свитолина.

Отметим, что 11 апреля женская сборная Украины по теннису встретится с Польшей. На следующий день наши девушки сыграют против команды Швейцарии. Победитель группы получит путевку на финальный турнир Кубка Билли Джин Кинг.

Сейчас Элина Свитолина выступает на турнире WTA 1000 в Индиан-Уэллсе. В 1/32 финала украинка в непростом матче победила американку Эшлин Крюгер.