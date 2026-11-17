Для Элины Свитолиной завершился в целом очень удачный с финансовой точки зрения сезон. Украинка выиграла два титула, дошла до полуфинала "мейджора" и вышла в финал своего первого за много лет Итогового турнира.

По подсчетам WTA, ее общий заработок на корте в 2026 году составил более 6 миллионов долларов. Благодаря этому Элина поднялась на одну ступеньку в рейтинге самых богатых теннисисток в истории.

Свитолина обошла бывшую первую ракетку

В целом за свою профессиональную карьеру, которая длится фактически с 2012 года с перерывом на материнство, Элина Свитолина заработала призовыми чуть более 32 миллиона 670 тысяч долларов.

Таким образом, она в одиночку заняла 12-е место в рейтинге теннисисток с самыми высокими заработками. Свитолина обошла немку Анжелик Кербер, которая в свое время была первой ракеткой мира и имеет 32 миллиона 545 тысяч долларов заработанных на корте.

На одну позицию выше Элины – действующая лидер мирового рейтинга Елена Рыбакина, которая опережает украинку примерно на 3 миллиона. Десятку открывает Каролин Возняцки, которая уже завершила карьеру, поэтому Свитолиной вполне по силам ее обогнать – нужно заработать еще примерно 4 миллиона в американской валюте.

Несомненно, самая богатая теннисистка в истории – Серена Уильямс, заработавшая 95 миллионов долларов.

Лучший сезон для украинок

Если же учитывать только этот сезон, то Свитолина оказалась на 7-м месте по призовым. В десятке есть еще одна наша соотечественница – Марта Костюк, заработавшая 4,5 миллиона, заняла девятое место.