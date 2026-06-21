Затмил Возинью: вратарь Кюрасао стал звездой соцсетей после выступления на ЧМ-2026

Вратарь сборной Кюрасао Элой Ром стал настоящей сенсацией чемпионата мира-2026. После исторического матча против Эквадора количество его подписчиков в Instagram выросло более чем в десять раз.

37-летний вратарь показал одну из самых ярких игр турнира, несмотря на то, что в матче не было забитых мячей. Футбольная сказка Рома мгновенно покорила болельщиков по всему миру, сообщает 24 Канал.

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Как проявил себя вратарь Кюрасао?

Во втором туре группового этапа чемпионата мира-2026 сборная Кюрасао неожиданно отобрала очки у Эквадора, завершив матч нулевой ничьей.

Главным героем встречи стал голкипер Элой Ром. Опытный вратарь совершил 15 сейвов, установив рекорд чемпионатов мира с 1966 года по количеству спасений в матче без дополнительного времени.

Его фантастическая игра не осталась незамеченной. Рома признали лучшим футболистом матча, а видео с его сейвами мгновенно разлетелись по социальным сетям.

До встречи с Эквадором на страницу вратаря клуба из Майами в Instagram были подписаны около 95 тысяч пользователей. После исторического выступления эта цифра стремительно взлетела до отметки в один миллион.

Не первый вратарь-герой на этом чемпионате мира

Чемпионат мира-2026 уже не впервые превращает вратарей в интернет-звезд. Ранее подобный всплеск популярности пережил вратарь Кабо-Верде Возинья.

Опытный голкипер также привлек внимание футбольного сообщества яркими выступлениями на международной арене и стремительно нарастил аудиторию в соцсетях.

Впрочем, история Элоя Рома выглядит ещё более впечатляющей. За считанные дни вратарь из малоизвестной футбольной сборной превратился в одну из главных медийных сенсаций турнира. Похоже, что рекордные 15 сейвов принесли ему не только звание героя матча, но и новый статус мировой футбольной знаменитости.