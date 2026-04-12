Показал средний палец: Джошуа одним жестом ответил Фьюри на вызов к бою

Netflix анонсировал суперпоединок бывших чемпионов мира в супертяжелом весе. Фьюри и Джошуа выйдут на ринг в Великобритании.

Накануне "Цыганский король" не оставил шансов россиянину Махмудову и эмоционально обратился к Джошуа. Энтони жестко отреагировал на вызов Тайсона Фьюри после его победы, информирует "Чемпион".

Почему возникла перепалка?

После победы над Арсланбеком Махмудовым Фьюри сразу бросил вызов Энтони Джошуа. Британец присутствовал возле ринга, но отказался выходить на него.

В ответ на провокацию Джошуа показал "Цыганскому королю" средний палец, чем лишь подлил масла в огонь противостояния.

Фьюри публично назвал соперника трусом, пытаясь спровоцировать его на подписание контракта.

Netflix анонсировал бой

Несмотря на напряжение, стороны, похоже, движутся к организации поединка. Стриминговый сервис Netflix анонсировал бой бывших чемпионов мира.

Детали не разглашаются. Известно, что их встреча состоится на территории Великобритании, а Netflix будет официальным транслятором.

Это означает, что один из самых ожидаемых боев в современном боксе может получить глобальную платформу и рекордную аудиторию.