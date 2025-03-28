Выбил Рому из Лиги Европы: известный тренер может стать преемником Раньери

В итальянской Роме этим летом произойдут серьезные изменения. Главный тренер "волков" Клаудио Раньери покинет команду после завершения сезона 2024/2025.

Поэтому римляне должны искать нового специалиста, который возглавит команду. Среди потенциальных кандидатов известный испанский тренер, пишет 24 канал со ссылкой на Roma Press.

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Кто может возглавить Рому

Поскольку Клаудио Раньери планирует покинуть Рому после завершения сезона 2024/2025. "Волки" начали активно заниматься поиском нового тренера.

Римлян может возглавить Эрнесто Вальверде, который сейчас работает в Атлетике Бильбао. Соглашение испанского специалиста с басками истекает в июне 2025 года, а также он находится в дружеских отношениях с Раньери.

Поэтому вполне возможно, что Вальверде продолжит карьеру тренера в Риме. Одним из плюсов испанского специалиста, это опыт работы в Барселоне.

Интересно. Эрнесто Вальверде вылетал от Ромы в Лиге чемпионов в сезоне 2017/2018, когда работал в Барселоне. В текущей кампании испанский специалист во главе Атлетика Бильбао выбил римлян из Лиги Европы.

Ранее появилась информация, что Рому может возглавить Джан Пьеро Гасперини. Однако Клаудио Раньери опроверг слухи о возможном назначении нынешнего наставника Аталанты.