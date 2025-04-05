Эвертон без Миколенко вырвал ничью в ожесточенном матче против Арсенала

В субботу, 5 апреля, состоялись матчи 31-го тура АПЛ. В одном из них встретились Эвертон на Арсенал.

Эвертон – Арсенал 1:1

Украинец Виталий Миколенко пропустил матч из-за травмы. Александр Зинченко оказался в запасе "канониров", пишет 24 канал.

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Боевая ничья команд украинцев

На 34-й минуте Троссард вывел Арсенал вперед, воспользовавшись ошибкой в обороне соперника. Однако уже в начале второго тайма, а именно на 49-й минуте, Ндиайе реализовал пенальти, который назначили после фола Льюис-Скелли на Гаррисоне, сравняв счет.

В общем, Арсенал доминировал во владении мячом и создал больше голевых моментов, однако не смог реализовать свои шансы, что привело к потере важных очков в чемпионате.

Этот результат усложнил шансы Арсенала в борьбе за чемпионство, оставив команду на втором месте с 62 очками после 31 матча, отставая на 11 очков от лидера – Ливерпуля, который еще имеет игру в запасе.

Отметим, что сейчас Эвертон занимает 14-ю позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.