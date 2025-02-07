Забарный и Миколенко встретятся в Кубке Англии: прогноз на матч Эвертон –Борнмут

Игроки сборной Украины демонстрируют уверенную игру за свои английские клубы. Теперь они сойдутся на "Гудисон Парк", чтобы определить обладателя путевки в 1/8 финала Кубка Англии.

В эти выходные в Кубке Англии 2024-2025 пройдут матчи 1/16 финала. Внимание болельщиков из Украины будет приковано к Ливерпулю, где местный Эвертон будет принимать Борнмут, сообщает 24 Канал. Начало – 8 февраля в 17:00 по Киеву.

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Битва украинских сборников

В составе обеих команд выступают игроки сборной Украины. Виталий Миколенко закрепился в основе Эвертона, однако его команда не может ставить высокие задачи.

Сейчас "ириски" ведут борьбу за выживание, опережая зону вылета на 9 баллов. Другое дело – Борнмут, где выступает Илья Забарный. "Вишням" также пророчили битву за невылет.

Тем не менее. команда Забарного удивляет всех фанатов и идет на седьмой строчке. При этом расстояние от топ-четверки составляет всего три балла. При этом украинец является ключевым игроком команды Ираолы.

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Теперь же украинские игроки сойдутся друг против друга в Кубке. Небольшим фаворитом в этой битве считается Борнмут, проход которого оценивается в 1,76. Коэффициент на успех Эвертона составляет 2,06. Что касается основного времени, то котировки следующие:

победа Эвертона – 2,93

ничья – 3,45

победа Борнмута – 2,42

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При этом эксперты ожидают результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1, 83, тогда как на ТМ2,5 – 2,03. При этом маловероятно, что кто-то из украинцев запишет себе в актив клиншит. Ставка "обе забьют" оценивается в 1,67.

Отметим, что в последних десяти очных матчах между Борнмутом и Эвертоном ни разу не фиксировалась ничья. Прошлые три игры остались за "вишнями".