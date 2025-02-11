Миколенко попытается остановить Ливерпуль на пути к чемпионству: какие шансы у Эвертона в дерби

Мерсисайдское дерби не состоялось по расписанию из-за ужасных погодных условий в Ливерпуле. Подопечные Арне Слота имеют шанс еще больше оторваться от Арсенала.

В среду, 12 февраля, в чемпионате Англии 2024-2025 состоится перенесенный матч 15 тура АПЛ. В рамках мерсисайдского дерби сойдутся между собой Эвертон и Ливерпуль, сообщает 24 Канал. Начало – в 21:30 по киевскому времени.

По теме Фактор Таловерова: Плимут с украинцем сенсационно выбил Ливерпуль из Кубка Англии с украинцем

Первое дерби сезона

Соседи по городу должны были сыграть очный матч первого круга еще в начале декабря. Впрочем метель в Ливерпуле заставила организаторов перенести матч на другой день. Команды продолжают успешно решать свои задачи.

Эвертон вынужден бороться за выживание и не ставить более амбициозных задач. К счастью для команды Виталия Миколенко, она пока далека от зоны вылета – 16 место и плюс девять баллов от Лестера.

Украинец является важной частью команды Дэвида Мойеса, однако игру в Кубке против Борнмута Виталий пропустил из-за дискомфорта в икроножной мышце. Его участие в мерсисайдском дерби под вопросом.

Что касается Ливерпуля, то "красные" уверенно лидируют в АПЛ и являются главными претендентами на чемпионство. Подопечные Арне Слота опережают Арсенал на шесть очков и при этом имеют игру против Эвертона в запасе. То есть отрыв может увеличиться до девяти баллов.

Читайте также Мудрик в беде: украинца могут дисквалифицировать даже после отрицательной пробы "B" допинг-теста

Прогноз Favbet

Неудивительно, что фаворитом в дерби считается именно Ливерпуль. Коэффициент на триумф лидеров АПЛ составляет 1,47, тогда как Эвертона – 7,10. Ничья же оценивается в 4,60.

При этом эксперты ожидают результативную встречу. На "тотал больше 2,5" выставлен коэффициент 1,68, тогда как на ТМ2,5 – 2,20. Вероятность того, что команда Миколенко сохранит ворота на замке, составляет аж 6,80.

В целом же в последних 14-ти мерсисайдских дерби лишь трижды забивали обе команды. В прошлом же сезоне Ливерпуль и Эвертон в очных противостояниях обменялись домашними победами по 2:0.