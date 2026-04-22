Кто заменит Реброва: экс-тренер сборной Украины назвал единственного кандидата

Йожеф Сабо отреагировал на отставку Сергея Реброва из сборной Украины. Легендарный тренер назвал единственного кандидата, который должен возглавить команду.

Известный украинский специалист поделился собственным видением будущего национальной сборной. В комментарии 24 Канала Сабо рассказал, что нужен тренер с опытом вроде Мирона Маркевича.

Что сказал специалист об отставке Реброва?

Йожеф Сабо считает, что отставка Сергея Реброва была вопросом времени, ведь тренер не выдержал психологической нагрузки.

Я думал, что Ребров сам уйдет в отставку. Психологически он не готов работать со сборной Украины. Может он отдохнет месяц, а потом возьмет какую-то команду. Я думаю, приглашение у него есть. Давайте подождем, что будет дальше,

– заявил Сабо.

Кто будет следующим тренером сборной Украины?

Сабо убежден, что сборную должен возглавить опытный наставник, и фактически не оставил выбора среди претендентов.

Я еще год назад говорил, что в сборную надо Маркевича. Для первой команды не надо брать молодых тренеров – нужен человек с опытом, который знает, что он делает. Кроме Мирона Маркевича таких кандидатов больше нет,

– подчеркнул он.

Также специалист отверг возможность собственного возвращения к тренерской работе:

Если бы меня позвали – я бы не пошел. Мне уже много лет,

– добавил специалист.

Напомним, Йожеф Сабо возглавлял сборную Украины с 1996 по 1999 год. Под его руководством главная команда не прошла отборы на чемпионат мира 1998 и Евро-2000.

Что известно об отставке Реброва?