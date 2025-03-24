Игрок сборной Германии отблагодарил болбой, который помог ему забить гол

Немецкий футболист Йозуа Киммих отчитал болбоя, который обслуживал матч против Италии. Он сделал ему подарок.

В воскресенье, 23 марта, состоялись ответные матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них сборная Германии сыграла в ничью с национальной командой Италии, однако по результатам двух противостояний сумела выйти в полуфинал.

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Киммих сделал подарок болбою

На 36-й минуте Германия заработала угловой, который пошел исполнять Киммих. 15-летний болбой Ноэль Урбаняк быстро вбросил мяч в игру, а в тот момент голкипер Италии давал указания своим партнерам.

Киммих увидел в штрафной Джамала Мусиалу и быстро отдал на него передачу, а тот отправил мяч в пустые ворота.

Киммих подарил болбою мяч с автографом, пишет 24 канал со ссылкой на ESPN.

Это невероятно. Я никогда не участвовал в чем-то подобном. У нас был короткий зрительный контакт, и я увидел, что он хотел получить мяч, поэтому быстро бросил его ему. Для меня это был первый опыт болбоем на матче,

– сказал Ноэль Урбаняк.

Отметим, что в полуфинале Лиги наций сборная Германии встретится с Португалией.