Известный боксер разбил яйцо о голову сопернику во время битвы взглядов в Лондоне: эпическое видео

Крис Юбенк не сдержал эмоции и зарядил Коннору Бенну по лицу. В руках у боксера было сырое яйцо, что стало отсылкой к допинг-тесту соперника.

Боксеры любят дарить шоу во время церемоний взвешивания, битвы взглядов или же других официальных мероприятий. Очередной скандальный момент произошел перед боем между Коннором Бенном и Крисом Юбенком-младшим, сообщает 24 Канал.

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Яйцом по голове

Боксеры встретились в Лондоне на пресс-конференции и провели первую дуэль взглядов. Во время нее соперники устроили словесную перепалку, после чего Юбенк взял в руки яйцо и разбил его о лицо Бенна.

Видео удара Криса в голову Коннора:

Членам команд боксеров едва удалось сдержать Коннора и Криса от массовой драки. Поединок между Бенном и Юбенком в среднем весе должен пройти 26 апреля в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур".

Говорят, яйца стали причиной его двух проваленных допинг-тестов. Получается, это я его угостил яйцом?,

– написал Юбенк у себя на странице в соцсети X.

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Боксеры должны были бы встретиться еще в 2022-м, но тогда Бенн сдал положительный допинг-тест. Коннор остается непобедимым на профессиональном уровне (23 победы в 23-х поединках). В свою очередь Юбенк имеет 34 победы и три поражения в 37-ми боях.