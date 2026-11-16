Юлия Джима не попала в состав сборной Украины по биатлону

Тренерский штаб сборной Украины по биатлону принял кадровые решения в отношении первых этапов Кубка мира и Кубка IBU. Самая опытная и титулованная спортсменка осталась без места в команде.

Отсутствие Юлии Джимы в заявке прокомментировала тренер женской команды Оксана Хвостенко в интервью "Суспильному Спорту". Существует риск, что мы можем не увидеть ее на соревнованиях как минимум до конца 2026 года.

У Джимы были проблемы со здоровьем

По словам Хвостенко, Джима пока лишь "понемногу поддерживает форму" после того, как не могла полноценно тренироваться из-за проблем со здоровьем. Соответственно, тренерский штаб сборной не знает, когда сможет рассчитывать на олимпийскую чемпионку. Все будет зависеть от того, в каком состоянии она будет после полноценного возвращения.

Ранее стало известно, что Джима не поехала с командой на сборы в Финляндию и тренировалась индивидуально в Поклюке и Обертиллиахе. О заболевании или травме спортсменка тогда не сообщала. С учетом сложившейся ситуации Оксана Хвостенко якобы не планирует предоставлять Джиме место в сборной как минимум до начала 2027 года.

Состав сборной Украины

Сезон в биатлоне начнется 26 ноября, когда в финском Контиолахти стартует первый этап Кубка мира.

Представлять Украину доверили сестрам Анастасии и Александре Меркушиным, а также Кристине Дмитренко, Елене Городней и Татьяне Тарасюк. Последняя впервые вошла в заявку на Кубок мира и может дебютировать на этом уровне.

Дарья Чалик, Лилия Стеблина, Ксения Приходько, Валерия Шейгас, Виктория Хвостенко и Ирина Шевченко выступят на Кубке IBU в Швеции.