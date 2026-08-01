Тренер сборной объяснил, почему Левченко пропустит чемпионат Европы-2026

Украинская прыгунья в высоту Юлия Левченко не выступит на предстоящем чемпионате Европы-2026 по легкой атлетике. Тренерский штаб принял решение оставить спортсменку вне состава, чтобы не рисковать ее здоровьем и обеспечить планомерную подготовку к Олимпийским играм 2028 года.

Решение пропустить континентальный чемпионат было принято совместно. Об этом в комментарии "Суспільне Спорт" рассказал главный тренер сборной Украины по прыжкам в высоту Александр Романюк.

Главная цель – Олимпиада-2028 и состояние здоровья спортсменки

Главная задача – предотвратить рецидив травмы, которую Юлия получила в июне.

Было принято совместное решение не рисковать и не провоцировать рецидив травмы – пропустить чемпионат Европы, поскольку в олимпийском цикле главной целью и задачей по-прежнему остается именно Олимпиада,

– пояснил Романюк.

Сейчас легкоатлетка продолжает курс реабилитации. Восстановление проходит успешно, Левченко уже вернулась в сектор и провела первые тренировки по прыжкам.

Что известно о ЧЕ-2026

Чемпионат Европы-2026 состоится в английском Бирмингеме с 10 по 16 августа, а соревнования в женском секторе прыжков в высоту начнутся 13 августа.

Также в стартовый протокол, в котором заявлены 30 спортсменок, не попала Екатерина Табашник. Таким образом, Украину среди тридцатки лучших легкоатлеток Европы будут представлять Ярослава Магучих и Ирина Геращенко.

До июньской травмы Левченко проводила успешный сезон, завоевав серебро на ЧМ в помещении и золото "Бриллиантовой лиги", преодолев высоту 1,99 метра. Легкоатлетка победила в большинстве из 9 стартов, лишь однажды завершив соревнования вне пьедестала.