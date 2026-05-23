Даже без Магучих: этап Бриллиантовой лиги завершился триумфом украинок

В китайском Сямэне состоялись вторые в этом году соревнования в рамках самой престижной серии мировой легкой атлетики – Бриллиантовой лиги. В прыжках в высоту не было равных украинским спортсменкам Юлии Левченко и Ирине Геращенко.

Даже в отсутствие Ярославы Магучих на плечах победительницы развевался именно украинский флаг. Самый высокий прыжок принадлежал Левченко, для которой это первая победа за четыре года, пишет "Трибуна".

Как выступили на этапе Бриллиантовой лиги украинки?

Знаковыми соревнования в Китае стали для Ирины Геращенко. 31-летняя прыгунья вернулась на уровень Бриллиантовой лиги впервые после того, как стала мамой.

В зимней части сезона Ирина один раз прыгала 1,91, но не смогла отобраться на чемпионат мира в Торуне. Зато в Сямэне у нее произошел прорыв: Геращенко взяла высоту 1,94, а впоследствии еще и улучшила результат, покорив планку на высоте 1,97 метра.

Благодаря этому Геращенко получила серебро, а опередить ее удалось только Юлии Левченко. Как и во время Мундиаля в помещении, Левченко смогла взять высоту 1,99. Тогда в присутствии в секторе Ярославы Магучих такой планки хватило для второго места, а на этот раз Юлия стала победительницей, прервав серию без золотых наград, которая длилась для нее целых четыре года. Три сезона Левченко даже не поднималась на пьедестал почета Бриллиантовой лиги.

Поэтому в Сямэне – дубль украинок, которые праздновали этот успех вместе.



Юлия Левченко и Ирина Геращенко / скриншот из трансляции

Когда вернется на соревнования Магучих?

Обладательница мирового рекорда Ярослава Магучих свой летний сезон начнет через неделю на этапе Бриллиантовой лиги в марокканском Рабате.

Магучих все лето будет готовиться к Абсолютному чемпионату мира, который в сентябре будет принимать Будапешт. Она также ставит перед собой задачу превзойти собственный рекорд, который сейчас составляет 2,10.