Бывшая жена Андрея Пятова с детьми оказалась неподалеку от места падения российской ракеты

Юлия Пятова, с которой бывший вратарь сборной Украины прожил в браке 19 лет и вместе воспитал четверых детей, рассказала об ужасах российской атаки на Киевскую область. Семья едва не оказалась под прицелом вражеской ракеты.

Попадание пришлось на дом, расположенный рядом с усадьбой Юлии. К счастью, ни она, ни дети не пострадали, пишет 24 Канал.

Россияне обстреляли дом рядом с домом Пятовых

По словам Юлии, после начала воздушной тревоги она услышала звук, будто что-то летело прямо на нее с детьми и падало. "Такого чувства безнадежности я еще не испытывала", – призналась женщина.

Как оказалось, российская ракета действительно пролетела очень близко от дома бывшей супруги футболиста. Она попала в здание, в котором никто не живет, хотя буквально в 10 метрах оттуда находится усадьба, где находились трое детей и беременная женщина.

К счастью, обошлось без пострадавших, а пожар не перекинулся на другие дома, так как не было сильного ветра.

Нам даровано самое ценное – жизнь! Надо брать от нее все! Не просить, не ждать, а идти дальше, не останавливаясь. Я этот звук падающей ракеты и оглушительного взрыва никогда не забуду,

– написала Пятова в инстаграме.

Что известно о Юлии Пятовой

Пара поженилась в 2005 году, вместе они прожили 19 лет. За это время в браке родились четверо детей – дочери Даша, Милана и Мая, а также сын Лев.

Несмотря на то, что Андрей и Юлия считались одной из самых крепких семей в украинском футболе, в 2024 году стало известно, что они подали на развод; судебное дело рассматривал Печерский райсуд Киева.