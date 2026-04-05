Украинка сподобилась на громкую сенсацию в теннисе и впервые вышла в финал турнира WTA

На теннисном турнире WTA 500 в Чарльстоне украинка Юлия Стародубцева сыграла первый в своей карьере полуфинальный матч. 89-я ракетка мира шокировала результатом противостояния с именитой американкой.

Соперницей Стародубцевой была 18-я в рейтинге Мэдисон Киз, которая в 2025 году выигрывала Australian Open. Несмотря на статус и достижения, Киз не смогла навязать украинке борьбу, сообщает 24 Канал.

Как завершился матч Юлии Стародубцевой и Мэдисон Киз?

Стародубцева буквально снесла американку с корта в первом сете, забрав его со счетом 6:1. На этом Юлия не остановилась и почти не дала Киз пространства и во второй партии.

Она завершилась со счетом 6:4, а весь матч против гораздо более опытной и рейтинговой оппонентки занял у украинки всего 1 час и 14 минут. Юлия реализовала шесть из восьми брейкпойнтов и ни разу не подала на вылет.

Ранее Стародубцева никогда не играла с Киз, так же как не доходила до столь поздней стадии турниров WTA. Юлия стала уже третьей украинкой в этом сезоне, кто сыграет на финальной стадии соревнований тура: ранее это удалось Элине Свитолиной и Марте Костюк.

Кто следующая соперница Юлии Стародубцевой?