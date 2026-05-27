Кто такая Юлия Стародубцева, которая выбила вторую ракетку мира с "Ролан Гаррос"

Юлия Стародубцева создала самую большую сенсацию на Открытом чемпионате Франции. Украинка в невероятном трехсетовом поединке одолела одну из главных фавориток турнира, чем завоевала овации парижской публики.

Победа над Рыбакиной не только вывела Юлию в третий раунд престижных соревнований, но и стала самым ярким моментом в ее профессиональной карьере. 24 Канал рассказывает, как разворачивался этот драматический матч и какой непростой путь прошла украинка к своему триумфу.

Как Стародубцева победила Рыбакину?

Сегодняшний поединок второго круга Ролан Гаррос против второй ракетки мира и нынешней чемпионки Australian Open Елены Рыбакиной из Казахстана сначала складывался не в пользу украинки. Стародубцева уступила в первом сете со счетом 3:6, однако уже в следующей партии продемонстрировала феноменальный камбэк, практически разгромив соперницу – 6:1.

Решающий сет превратился в настоящий триллер: Юлия вела 3:0, но фаворитка смогла сравнять счет. Судьба путевки в следующий раунд решалась на супер-тай-брейке до 10 очков, где 55-я ракетка мира из Украины сыграла максимально сконцентрировано, заставив Рыбакину массово ошибаться. Финальный счет встречи – 3:6, 6:1, 7:6 (10-4) в пользу нашей теннисистки.

Тренерство в США и спасение семьи из Каховки

Биография Юлии Стародубцевой существенно отличается от классических историй успеха современных теннисисток. Родившись в 2000 году в Каховке, Юлия рано заявила о себе, выиграв взрослый чемпионат Украины в 2016-м. Однако из-за нехватки финансирования она была вынуждена поставить профессиональную карьеру на паузу и поехать учиться в США, где успешно выступала в студенческой лиге NCAA за Университет Олд Доминион.

Когда в 2022 году началось полномасштабное вторжение России, Юлия завершала обучение, а ее младшая сестра находилась под обстрелами в родной Каховке. Стародубцева сумела вывезти сестру в Америку, устроив ее в местный колледж, а чтобы заработать деньги на восстановление собственных выступлений, девушка долгое время работала теннисной тренеркой в кантри-клубе Нью-Йорка.

Стремительный взлет и самые большие карьерные успехи

Полноценное возвращение Юлии в большой теннис произошло только в 2023 году, и оно оказалось феноменальным. Уже в 2024 году Стародубцева установила уникальное достижение, пробившись через сито квалификации на все четыре турнира Grand Slam за один сезон.

Среди самых весомых достижений 26-летней спортсменки:

Четвертьфинал престижного турнира WTA 1000 в Пекине (2024 год);

Выход в первый в карьере финал турнира серии WTA 500 в Чарльстоне (апрель 2026 года);

Нынешний выход в третий круг Ролан Гаррос, который стал повторением ее лучшего результата на мэйджорах.

Победа над Еленой Рыбакиной стала первым успехом Юлии в матчах против соперниц из топ-10 мирового рейтинга и наглядно доказала, что украинский женский теннис переживает свой золотой век.