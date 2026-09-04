Стародубцева совершила невероятный камбэк на US Open: украинка выбила бывшую третью ракетку мира

Юлия Стародубцева проиграла первый сет, а во втором отыграла три матчбола. В решающем сете украинка одолела Марию Саккари и впервые в карьере вышла в третий круг US Open.

Украинская теннисистка подарила болельщикам настоящую драму на американском харде. В матче второго раунда она одержала одну из самых громких побед в своей карьере, сообщает 24 Канал.

Стародубцева – Саккари 1:6, 7:6, 6:2

Стародубцева неудачно начала поединок против 35-й ракетки мира Марии Саккари. Гречанка сразу захватила инициативу и практически не оставила украинке шансов в первом сете – 6:1.

Однако во втором сете Юлия сумела перестроить свою игру. Украинка стала лучше читать мощные удары соперницы и воспользовалась ее спадом, сделав брейк и поведя 4:1.

Саккари ответила мощным рывком и выиграла четыре гейма подряд. Гречанка получила возможность подать на матч, но Стародубцева отказалась сдаваться.

Украинка отыграла три матчбола, сравняла счет, а затем уверенно провела тай-брейк – 7:4. Таким образом, судьбу матча должен был решить третий сет.

Саккари сдала, а Стародубцева дожала соперницу

После проигранного второго сета Саккари потеряла уверенность в своих силах. Гречанка начала значительно чаще ошибаться, чем украинка в полной мере воспользовалась.

Стародубцева продолжала давить на соперницу и находила возможности для атак даже в розыгрышах, где Саккари пыталась просто удержать мяч в игре. В итоге Юлия выиграла решающий сет со счетом 6:2.

Матч длился 2 часа 44 минуты. За это время Стародубцева не выполнила ни одного эйса, совершила три двойные ошибки и реализовала четыре брейка. У Саккари – семь эйсов, три двойные ошибки и также четыре брейка.

Особенно драматичной стала концовка встречи: при счете 5:2 в третьем сете у Юлии начались судороги. Несмотря на физические проблемы, украинка сумела завершить матч и одержать историческую для себя победу.

Для Стародубцевой это третье выступление в основной сетке US Open, и впервые она преодолела первый круг. Благодаря успеху в Нью-Йорке украинка также приблизилась к дебюту в топ-50 рейтинга WTA.

В третьем раунде Стародубцева встретится со второй ракеткой мира Еленой Рыбакиной из Казахстана. В этом году украинская теннисистка уже побеждала эту соперницу на "Ролан Гаррос".

Напомним, ранее в следующий раунд Открытого чемпионата США вышли Марта Костюк и Элина Свитолина.