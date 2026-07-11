Федерация биатлона Украины отреагировала на переезд Журавок в Россию

Федерация биатлона Украины отреагировала на сообщения в СМИ о выезде Юлии Журавок в Россию. Организация выступила с заявлением после появления информации о том, что бывшая украинская спортсменка начала там тренерскую деятельность.

В федерации подчеркнули, что Журавок прекратила выступления за национальную сборную еще в 2022 году, и с тех пор организация не имеет к ней никакого отношения. Также отмечается, что ее возвращение в состав сборной Украины было невозможно из-за наличия у спортсменки российского гражданства.

Как в ФБУ отреагировали на информацию о Журавок?

Отдельно в Федерации прокомментировали ситуацию с лайками под постом Журавок в соцсетях, которые поставили некоторые члены сборной Украины. По информации организации, со спортсменами и тренерами были проведены личные беседы. Часть из них объяснила, что поставила лайки случайно во время просмотра ленты новостей.

В федерации отметили, что в условиях полномасштабной войны России против Украины подобные действия вызывают негативную и справедливую реакцию болельщиков.

Также в ФБУ подчеркнули, что решение Журавок относительно дальнейшей профессиональной деятельности является ее личным выбором и не имеет никакого отношения к организации.

В то же время Федерация биатлона Украины заявила, что и в дальнейшем будет отстаивать в Международной федерации биатлона позицию о недопущении возвращения российских биатлонистов к международным соревнованиям.

Напомним, бывшая биатлонистка сборной Украины Журавок, которая переехала в Россию и начала там работать тренером, объяснила свое решение в инстаграме. Она заявила, что родилась на территории России.

Ранее ее пост вызвал реакцию со стороны ряда представителей украинского биатлона. Среди тех, кто поставил лайк публикации, были Валерия Дмитренко, Анна Кривонос, Любовь Кипяченкова, Надежда Белкина и юниор Александр Биланенко. Также поддержку записи выразили олимпийская чемпионка Валентина Семеренко, бывшие украинские биатлонистки Ольга Абрамова и Мария Панфилова, тренер Сергей Зоц и экс-биатлонист Виталий Кильчицкий, который даже оставил комментарий.

После резонанса некоторые пользователи удалили свои лайки.