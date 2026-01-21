В 34 года неожиданно скончался бывший футболист Металлиста
- Внезапно умер украинский футболист Юрий Чонка в возрасте 34 лет.
- Чонка играл в нескольких клубах, включая Металлист, Нафтаном, Балмазуйварошем и Ужгородом.
В среду, 21 января, украинское футбольное сообщество всколыхнула печальная весть. Внезапно умер игрок ряда украинских клубов Юрий Чонка.
На момент трагического происшествия Чонке было 34 года. Причины смерти экс-футболиста неизвестны, об этом информирует Закарпатская ассоциация футбола.
Какой была карьера Юрия Чонки?
Он начинал свою карьеру в любительской команде Берегвидейк из Берегово. Чонка, по данным статистического портала Transfermarkt, в 2011 году подписал пятилетний контракт с харьковским Металлистом.
Однако единственную игру за харьковчан он провел 21 сентября 2011 года в 1/16 финала Кубка Украины против своей экс-команды Берегвидейк. В 2013 году Чонка перешел в белорусский клуб Нафтан, но впоследствии вернулся в Металлист.
Позже полузащитник перебрался в аренду в Балмазуйварош из Венгрии. С 2020 года до середины 2021 года Чонка выступал за Ужгород, с которым добыл путевку в Первую лигу Украины.
Что известно о смерти других футболистов?
Недавно погиб французский футболист Алексис Вергос. Он отправился в отпуск в Таиланд, из которого не вернулся.
Также ранее умер немецкий футболист Себастьян Хертнер. Трагическое событие произошло на горнолыжном курорте в Черногории.