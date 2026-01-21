В 34 года неожиданно скончался бывший футболист Металлиста

В среду, 21 января, украинское футбольное сообщество всколыхнула печальная весть. Внезапно умер игрок ряда украинских клубов Юрий Чонка.

На момент трагического происшествия Чонке было 34 года. Причины смерти экс-футболиста неизвестны, об этом информирует Закарпатская ассоциация футбола.

Какой была карьера Юрия Чонки?

Он начинал свою карьеру в любительской команде Берегвидейк из Берегово. Чонка, по данным статистического портала Transfermarkt, в 2011 году подписал пятилетний контракт с харьковским Металлистом.

Однако единственную игру за харьковчан он провел 21 сентября 2011 года в 1/16 финала Кубка Украины против своей экс-команды Берегвидейк. В 2013 году Чонка перешел в белорусский клуб Нафтан, но впоследствии вернулся в Металлист.

Позже полузащитник перебрался в аренду в Балмазуйварош из Венгрии. С 2020 года до середины 2021 года Чонка выступал за Ужгород, с которым добыл путевку в Первую лигу Украины.

Что известно о смерти других футболистов?