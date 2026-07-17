Поляки устроили травлю в отношении дочери украинского волейболиста – игрок покидает страну

Украинский волейболист Юрий Гладир завершает многолетнюю карьеру в чемпионате Польши. Незадолго до этого его семья пережила сложный период из-за жестокой травли 15-летней дочери.

42-летний центральный блокирующий провел в польской лиге 16 сезонов и стал одним из самых успешных легионеров в истории турнира. Теперь опытный украинец начинает новый этап карьеры, сообщает Przeglad Sportowy.

Дочь украинца стала жертвой жестокой травли

В конце прошлого года польские СМИ сообщили о громком инциденте, который произошел с 15-летней дочерью волейболиста Дарьей. Школьница начала получать от сверстников вульгарные голосовые сообщения.

В адрес девушки звучали оскорбления и угрозы только потому, что она говорит по-польски с украинским акцентом.

В одной из записей прозвучали унизительные слова: "15 человек говорят, что ты тупая, уродливая ш**ха", "Убирайся, б***я украинка". Впоследствии, по данным журналистов, девушку начали преследовать и непосредственно на территории варшавской школы.

Эта история вызвала широкий резонанс в Польше и привлекла внимание к проблеме буллинга среди подростков. Теперь же Юрий Гладир покидает страну, в которой провел большую часть своей профессиональной карьеры, и продолжит выступления в чемпионате Турции – в клубе "Зираати" из Анкары.

Почему известен Юрий Гладир

Большую часть своей профессиональной карьеры украинец провел именно в Польше. Он защищал цвета варшавской "Политехники", "Скра" из Белхатува, а после непродолжительного периода в турецком "Фенербахче" и итальянской "Эмма Виллас" вернулся в "ПлюсЛигу", где выступал за "Ястшембский Венгель". Последние два сезона волейболист провел в составе "Алурон КМС Варта Заверце".

За 16 сезонов в Плюс-Лиге Гладир сыграл 390 матчей и набрал 3241 очко. Украинец пять раз становился чемпионом Польши, еще пять раз завоевывал серебряные медали, дважды выигрывал Кубок Польши и Суперкубок страны. Также он четыре раза доходил до финала Лиги чемпионов, а в 2026 году был признан лучшим центральным блокирующим финального турнира.

Ранее Гладир рассказывал польским СМИ, что побоялся приехать в Украину на похороны матери из-за мобилизации. Он считал, что его могут не выпустить обратно, несмотря на наличие польского гражданства.