Украинский нападающий стал игроком Вильярреала

Украинский нападающий Юрий Кисак стал игроком Вильярреала, подписав свой первый профессиональный контракт. Это соглашение стало важным шагом на пути к взрослому футболу.

Молодой украинец продолжает строить карьеру в Испании, где уже несколько лет выступает на юношеском уровне. 18-летний нападающий сообщил о переходе в "Желтую субмарину" на своей странице в инстаграме.

Первый профессиональный контракт в карьере

Футболист признался, что этот день навсегда останется особенным в его жизни. По словам Юрия Кисака, к этому моменту его привели годы упорного труда, непростые испытания и постоянное стремление к развитию.

Также украинец поблагодарил свою семью, друзей, тренеров, партнеров по команде и всех людей, которые поддерживали его на футбольном пути. Отдельные слова благодарности Кисак адресовал Вильярреалу за доверие и шанс продолжить воплощать свою мечту.

Сегодня день, который я запомню навсегда. Я подписал свой первый профессиональный контракт с Вильярреалом... Это только начало,

– написал нападающий.

Как развивалась карьера украинца

Юрий Кисак родился в Трускавце Львовской области. Свой футбольный путь в Испании он продолжил в системе Корнельи, где выступал за команду U-19.

В прошлом сезоне молодой нападающий провел 24 матча на юношеском уровне и отличился восемью забитыми голами, привлекая внимание представителей Вильярреала. Именно после успешных выступлений украинец получил возможность подписать свой первый профессиональный контракт.

Детали соглашения между сторонами пока не разглашаются. В то же время этот шаг открывает перед 18-летним нападающим новые перспективы, ведь Вильярреал традиционно считается одним из лучших клубов Испании в области развития молодых талантов.