Кривбасс официально объявил об отставке Юрия Вернидуба

Криворожский клуб попрощался с главным тренером Юрием Вернидубом. Опытный специалист проработал с командой три сезона.

Юрий Вернидуб еще после последнего матча чемпионата УПЛ с Полесьем (1:1) сообщил о своем намерении покинуть Кривой Рог. Однако официальное подтверждение отставки состоялось 31 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.

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Кривбасс поблагодарил Вернидуба

По информации пресс-службы клуба, у Юрия Николаевича 30 июня завершается действие контракта. 59-летний специалист принял решение не продлевать сотрудничество.

Клуб поблагодарил Вернидуба, который привел команду к наградам чемпионата.

Мы благодарим тренера за профессионализм, лидерство и преданность Клубу. История, которую мы написали вместе, навсегда останется в сердцах криворожан. Желаем успехов в дальнейшей карьере,

– говорится в заявлении клуба.

Достижения Вернидуба в Кривбассе / фото ФК Кривбасс

Напомним, что Юрий Вернидуб возглавил Кривбасс летом 2022 года. На то время он был военнослужащим Вооруженных сил Украины.

По итогам сезона-2023/24 криворожане завоевали бронзовые награды и вышли в еврокубки после 24-летнего перерыва. Во главе Кривбасса Юрий Вернидуб был признан лучшим тренером Украины 2023 года.

По информации СМИ, Кривбасс вскоре возглавит нидерландский тренер Патрик ван Леувен, известный по работе в Шахтере, Заре и Металлисте 1925.