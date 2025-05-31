Кривбасс официально объявил об отставке Юрия Вернидуба
- Кривбасс объявил об отставке главного тренера Юрия Вернидуба после трех сезонов, решение было официально подтверждено 31 мая.
- Вернидуб привел команду к бронзовым наградам и вернул в еврокубки, и его признали лучшим тренером Украины 2023 года.
Криворожский клуб попрощался с главным тренером Юрием Вернидубом. Опытный специалист проработал с командой три сезона.
Юрий Вернидуб еще после последнего матча чемпионата УПЛ с Полесьем (1:1) сообщил о своем намерении покинуть Кривой Рог. Однако официальное подтверждение отставки состоялось 31 мая, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт клуба.
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Кривбасс поблагодарил Вернидуба
По информации пресс-службы клуба, у Юрия Николаевича 30 июня завершается действие контракта. 59-летний специалист принял решение не продлевать сотрудничество.
Клуб поблагодарил Вернидуба, который привел команду к наградам чемпионата.
Мы благодарим тренера за профессионализм, лидерство и преданность Клубу. История, которую мы написали вместе, навсегда останется в сердцах криворожан. Желаем успехов в дальнейшей карьере,
– говорится в заявлении клуба.
Достижения Вернидуба в Кривбассе / фото ФК Кривбасс
Напомним, что Юрий Вернидуб возглавил Кривбасс летом 2022 года. На то время он был военнослужащим Вооруженных сил Украины.
По итогам сезона-2023/24 криворожане завоевали бронзовые награды и вышли в еврокубки после 24-летнего перерыва. Во главе Кривбасса Юрий Вернидуб был признан лучшим тренером Украины 2023 года.
По информации СМИ, Кривбасс вскоре возглавит нидерландский тренер Патрик ван Леувен, известный по работе в Шахтере, Заре и Металлисте 1925.