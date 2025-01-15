Вымогал 30 тысяч евро: турецкий "киллер" и звезда Олимпиады Юсуф Дикеч опозорился из-за интервью

Стрелок из Турции оказался в эпицентре скандала из-за отказа давать интервью французским СМИ. Дикеч запросил немалые деньги за право пообщаться с ним.

Этим летом в столице Франции Париже состоялись 33-е летние Олимпийские игры. Организаторы соревнований разыграли 329 комплектов медалей в 32-х видах спорта.

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Уникальность Юсуфа Дикеча

Одной из главных звезд Игр стал турецкий стрелок Юсуф Дикеч. Спортсмен в паре с Шеввалой Илайдой Тархан взял серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров.

При этом Юсуф вызвал восторг фанатов своей непринужденной реакцией. Дикеч стрелял с рукой в кармане и без какого-либо специального снаряжения и оптики. Похоже, что из-за такого успеха турок "поймал звездочку".

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на L'Equipe, спортсмен запросил космические деньги за интервью французскому изданию. СМИ хотели пообщаться с Юсуфом о его жизни.

Безумные требования

Но во время встречи с его адвокатом Мехметом Али Акгюлем услышали, что они должны заплатить около одного миллиона турецких лир. Эта сумма является эквивалентом 30 тысяч евро.

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Кроме этого, Дикеч выдвинул требование о запрете на общение на неспортивную тематику. В частности турок не хотел обсуждать свою работу жандармом.

При этом стрелок хотел вычитать и отредактировать интервью перед публикацией, а также получить в свою частную собственность все сделанные фото. В итоге L'Equipe отказался от интервью.

Ранее Дикеч уже общался с изданием AFP, а в декабре пришел на эфир к beIN Sports Turkey. Адвокат же отметил, что Юсуф не артист, а спортсмен, поэтому он не заинтересован в интервью и готовится к Олимпийским играм-2028.