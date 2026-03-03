Олимпийская чемпионка превзошла рекорд Роналду благодаря костюму

Нидерландская конькобежка Ютта Лердам стала одной из самых больших звезд Олимпийских игр-2026 в Милане и Кортине. После успешных для себя соревнований невеста боксера Джейка Пола решила принять участие в аукционе, куда пожертвовала свой победный комбинезон.

Спортивный костюм, в котором Ютта устанавливала олимпийский рекорд на дистанции 1000 метров, ушел с молотка за рекордную сумму. Позади в списке атлетов с самыми дорогими лотами оказался даже сам Криштиану Роналду, пишет TalkSport.

Сколько Ютта Лердам заработала за свой костюм?

Подписанный Лердам спортивный наряд, в котором она соревновалась на олимпийском льду в Милане и получила золото и серебро, на аукционе MatchWornShirt было приобретено за более 170 тысяч фунтов стерлингов (195 тысяч евро).

Интересно, что стартовая цена составляла лишь чуть более 8 тысяч фунтов. Комбинезон Лердам оказался таким желанным, что за считанные часы цена выросла в 20 раз.

Таким образом конькобежка превзошла Криштиану Роналду, который в 2025 году пожертвовал на аукцион игровую футболку с матча отборочного турнира на чемпионат мира против Венгрии. Португалец в той игре отметился дублем и стал лучшим бомбардиром квалификаций на Мундиале всех времен.

Футболка Роналду ушла с молотка за 55 тысяч фунтов, более чем втрое дешевле, чем комбинезон Ютты Лердам.

Средства с продажи костюма конькобежка, как и ее партнеры по команде Нидерландов, отдаст на развитие спортивных клубов, в которых звезды Олимпийских игр начинали свой путь к медалям.

