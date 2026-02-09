Расплакался и поднял на руки: известный боксер поздравил главную красавицу Олимпиады с "золотом"

Ютта Лердам из Нидерландов завоевала первое в карьере олимпийское золото, установив новый рекорд на дистанции 1000 м в конькобежном спорте. Первым ее поздравил звездный муж –боксер Джейк Пол.

27-летнюю конькобежку называют главной красавицей зимних Олимпийских игр-2026. В забеге на 1000 метров Лердам опередила ближайшую соперницу, свою соотечественницу Фемке Кок, всего на 28 сотых секунды, передает 24 Канал.

Какими были эмоции Лердам и Пола после финиша?

После победного забега Ютта не смогла сдержать слез. Расплакался также ее возлюбленный, известный американский блогер и боксер Джейк Пол, который присутствовал на трибунах и не скрывал гордости за спортсменку. Позже Пол поднял невесту с олимпийской медалью на руки.

Ютта. Я не могу перестать плакать. Ты это сделала, любовь моя. Олимпийское золото. Бог велик – и ты тоже, – написал Пол в соцсети X.

Звездная пара

По информции NV, Лердам и Пол обручились в марте 2025 года. Пара познакомилась после того, как ютубер пригласил девушку на свой подкаст. Их отношения стали публичными в апреле 2023 года, через два месяца после поражения Пола на ринге от Томми Фьюри.

Пара часто публикует совместные романтические фото на своих страницах в соцсетях.



Ютта Лердам и Джейк Пол/инстаграм Ютты

Путь Лердам к олимпийскому “золоту”