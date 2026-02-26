За белье обещали больше: девушка Джейка Пола узнала размер премии за золото Олимпиады
- Ютта Лердам получила 30 тысяч евро за золотую медаль на Олимпиаде-2026, хотя имеет рекламные контракты на миллионы долларов.
- Лердам критикуется за использование частного самолета и демонстративный образ жизни, несмотря на усилия организаторов Олимпиады по устойчивому развитию.
Ютта Лердам, которую считают самой привлекательной конькобежкой мира, завоевала на Олимпийских играх-2026 две медали –золото и серебро. Несмотря на феноменально успешные соревнования для нидерландской сборной, призеры из этой страны получат довольно скромные выплаты от государства.
Ютта имеет рекламные контракты, которые оцениваются в миллионы долларов. Зато государство заплатит ей лишь несколько десятков тысяч, пишет AD.
Сколько получит Ютта Лердам за медали Олимпиады 2026?
Нидерландское правительство установило размер выплаты за золотую медаль Олимпиады в 30 тысяч евро. И тот факт, что Ютта привезла из Милана сразу две награды, ни на что не повлияет. Даже мультимедалистам премию платят только за одну награду – ту, которая высшей пробы.
Таким образом сильно обогатиться на своих спортивных достижениях Лердам не удастся. Зато одним движением прямо после победного забега ей удалось заработать около миллиона долларов – просто показав спортивное белье одного известного бренда.
Чем известна Ютта Лердам?
- Как пишет Yahoo, конькобежка помолвлена с известным блогером, ставшим профессиональным боксером – Джейком Полом.
- Перед стартом Олимпиады Лердам подверглась критике из-за того, что прибыла на Игры частным самолетом. Учитывая фокус организаторов на ответственном отношении к природе и возобновляемости ресурсов, этот шаг считали демонстративным пренебрежением принципами устойчивого развития.
- В Нидерландах Лердам также критикуют за то, что она ведет себя "как дева и миллионерша", наслаждаясь роскошной жизнью и не ценя спорт.