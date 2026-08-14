Закрыл глаза на рубли: легенда Динамо встал на защиту Пирло

Каха Каладзе удивлен тем, почему Андреа Пирло не возглавил сборную Италии. Бывший футболист назвал ситуацию вокруг бывшего тренера непонятной.

Бывшие партнеры по Милану в свое время вместе выходили на поле и завоевывали большие трофеи. Теперь Каладзе, который является мэром Тбилиси, публично поддержал Пирло в скандальной ситуации, сообщает YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе не понял претензий к Пирло

Каха Каладзе признался, что следил за историей с возможным назначением Андреа Пирло главным тренером сборной Италии. По словам грузинского политика, он не понимает, почему переговоры о работе специалиста были приостановлены.

Это вообще было что-то непонятное. И объяснения тоже не понял. При чем здесь то, что Пирло подписал рекламный контракт с какой-то компанией? И почему из-за этого нельзя быть тренером сборной Италии? Вообще непонятно,

– заявил Каладзе.

Речь идет о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet. В рамках амбассадорства итальянец, в частности, посещал Москву.

Каладзе также считает, что политика не должна влиять на спортивные решения.

Думаю, когда политика вмешивается в спорт – это некрасиво. Я считаю, что с Пирло поступили некрасиво,

– добавил бывший футболист Динамо и Милана.

Каладзе известен своей пророссийской позицией

Каладзе неоднократно делал заявления по поводу войны России против Украины, которые вызывали возмущение украинцев. Он поддерживает политику партии "Грузинская мечта", которую обвиняют в пророссийском курсе.

На футбольном поле Каладзе в свое время добился значительных успехов. В составе киевского "Динамо" он трижды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок Украины, а с "Миланом" дважды триумфировал в Лиге чемпионов.

Бывший партнер Каладзе по "Динамо" Сергей Федоров ранее заявил, что мэру Тбилиси есть что терять, поэтому он подстраивается под политику партии в своих высказываниях.