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Sport News 24 Футбол Закрыл глаза на рубли: легенда Динамо встал на защиту Пирло
14 августа, 11:17
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Закрыл глаза на рубли: легенда Динамо встал на защиту Пирло

Николай Брежицкий

Каха Каладзе удивлен тем, почему Андреа Пирло не возглавил сборную Италии. Бывший футболист назвал ситуацию вокруг бывшего тренера непонятной.

Бывшие партнеры по Милану в свое время вместе выходили на поле и завоевывали большие трофеи. Теперь Каладзе, который является мэром Тбилиси, публично поддержал Пирло в скандальной ситуации, сообщает YouTube-канал "Коммент.Шоу".

Каладзе не понял претензий к Пирло

Каха Каладзе признался, что следил за историей с возможным назначением Андреа Пирло главным тренером сборной Италии. По словам грузинского политика, он не понимает, почему переговоры о работе специалиста были приостановлены.

Это вообще было что-то непонятное. И объяснения тоже не понял. При чем здесь то, что Пирло подписал рекламный контракт с какой-то компанией? И почему из-за этого нельзя быть тренером сборной Италии? Вообще непонятно, 
– заявил Каладзе.

Речь идет о сотрудничестве Пирло с российской букмекерской компанией Fonbet. В рамках амбассадорства итальянец, в частности, посещал Москву.

Каладзе также считает, что политика не должна влиять на спортивные решения.

Думаю, когда политика вмешивается в спорт – это некрасиво. Я считаю, что с Пирло поступили некрасиво, 
– добавил бывший футболист Динамо и Милана.

Каладзе известен своей пророссийской позицией

Каладзе неоднократно делал заявления по поводу войны России против Украины, которые вызывали возмущение украинцев. Он поддерживает политику партии "Грузинская мечта", которую обвиняют в пророссийском курсе.

На футбольном поле Каладзе в свое время добился значительных успехов. В составе киевского "Динамо" он трижды становился чемпионом Украины и трижды выигрывал Кубок Украины, а с "Миланом" дважды триумфировал в Лиге чемпионов.

Бывший партнер Каладзе по "Динамо" Сергей Федоров ранее заявил, что мэру Тбилиси есть что терять, поэтому он подстраивается под политику партии в своих высказываниях.

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