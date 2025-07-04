Соблазнительная экс-волейболистка засветила грудь в необычном купальнике

Кайла Симмонс активно занимается социальными сетями. Бывшая волейболистка часто радует поклонников не только контентом из личной жизни, но и горячими фото.

Недавно обольстительная Кайла Симмонс опубликовала в своем инстаграме в своем инстаграме. Девушка разорвала социальные сети своим откровенным образом, сообщает 24 канал.

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Горячая Кайла Симмонс

Кайла Симмонс привлекла внимание публики горячим фото. Бывшая волейболистка поделилась домашней фотографией, которая может "сорвать крышу".

Симмонс предстала перед камерой в необычном бикини. Кайла продемонстрировала идеальную фигуру и пышные формы, получив кучу комплиментов от фанатов. Ее недаром называют секс-символом спорта.

Кайла Симмонс поделилась горячим фото / Фото из инстаграма экс-волейболистки

Напомним, что Кайла Симмонс в свое время выступала за юниорскую сборную США по волейболу. Однако американская спортсменка уже завершила профессиональную карьеру.

Ранее сообщали, что Джорджина Родригес порадовала фанатов горячими фото в коротком платье. Возлюбленная Криштиану Роналду приняла участие в эффектной фотосессии.