"Не дрался ни с кем подобным": промоутер Усика о бое Беринчика и Дэвиса

Украинский промоутер Александр Красюк высказался о предстоящем бое Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса. Он считает, что будет отличный бой.

Уже 14 февраля в Нью-Йорке Денис Беринчик проведет свой следующий бой. Он будет противостоять Кейшону Дэвису для защиты титула WBO.

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Красюк о бое Беринчика

Промоутер Александра Усика считает, что это будет замечательный бой, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Александра Красюка.

Беринчик никогда не дрался ни с кем, подобным Кейшону Дэвису. Кейшон также никогда не встречал такой оппозиции. Замечательный бой! Я ставлю на опыт,

– написал Красюк.

Справка. Денис Беринчик имеет 19 побед в 19 боях.

Отметим, что в последнем бою украинский боксер одолел Эммануэля Наваррете, а Кейшон Дэвис в своем последнем поединке одержал досрочную победу над Густаво Лемосом.