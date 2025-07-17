"Куплю шампанское и пиво": Усик о победе Украины в войне с Россией

Украинский боксер Александр Усик признался, что не празднует свои победы на фоне войны в Украине. Спортсмен верит в победу и мечтает о большом праздновании вместе с народом на Родине.

Александр Усик трогательно прокомментировал, как война в Украине влияет на его жизнь и карьеру. В ответ на вопрос британских журналистов он отметил, что вместо празднований после побед просто молится и благодарит Иисуса Христа и Деву Марию, пишет 24 Канал со ссылкой на Antoine Allen Interviews and documentaries.

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Как Усик будет праздновать победу Украины?

Украинский боксер отметил также, что мы обязательно увидим победу Украины.

Мы обязательно увидим победу Украины, и мы будем очень праздновать с моей командой и украинским народом. Я бы купил шампанское, пиво.Мое послание всем моим болельщикам: я люблю вас. Я люблю то, что вы делаете. Я люблю вас за то, что вы поддерживаете меня. Это замечательное время. Мы должны жить сейчас, а не завтра,

– сказал Александр Усик.

Интересно. Недавно стало известно, какие гонорары получат Александр Усик и Даниэль Дюбуа за реванш в Лондоне.

Напомним, что уже 19 июля состоится реванш Александра Усика и Даниэля Дюбуа.