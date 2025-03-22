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Sport News 24 Футбол "Утер нос Куртуа": экс-голкипер Шахтера оценил игру Лунина в матче против Бельгии
22 марта, 12:34
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"Утер нос Куртуа": экс-голкипер Шахтера оценил игру Лунина в матче против Бельгии

Валерия Фургалец
Основні тези
  • Андрей Воробей положительно оценил игру Андрея Лунина в матче сборной Украины против Бельгии, отметив его уверенность.
  • Украина победила Бельгию со счетом 3:1, а второй матч состоится 23 марта.

Бывший голкипер Шахтера Андрей Воробей оценил выступление сборной Украины в матче против Бельгии. В частности он отметил игру Андрея Лунина.

В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.

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Как Воробей оценил игру Лунина

Он отметил, что голкипер в этом матче был уверенным в себе, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.

Да, каких-то сейвов нереальных, возможно, не было. Но с теми ударами, что их наносила команда соперника, он справлялся. И эта уверенность переносилась уже нашим игрокам. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа. Теперь пусть Анчелотти думает,
– сказал Андрей Воробей.

Он также добавил, что скоро ответный матч и посмотрит, как будут развиваться события на поле. Но для Анчелотти это почва для размышлений.

Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.