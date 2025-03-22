"Утер нос Куртуа": экс-голкипер Шахтера оценил игру Лунина в матче против Бельгии
- Андрей Воробей положительно оценил игру Андрея Лунина в матче сборной Украины против Бельгии, отметив его уверенность.
- Украина победила Бельгию со счетом 3:1, а второй матч состоится 23 марта.
Бывший голкипер Шахтера Андрей Воробей оценил выступление сборной Украины в матче против Бельгии. В частности он отметил игру Андрея Лунина.
В четверг, 20 марта, состоялись первые матчи плей-офф Лиги наций. В одном из них Украина вырвала победу у Бельгии со счетом 3:1.
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Как Воробей оценил игру Лунина
Он отметил, что голкипер в этом матче был уверенным в себе, пишет 24 канал со ссылкой на Sport.ua.
Да, каких-то сейвов нереальных, возможно, не было. Но с теми ударами, что их наносила команда соперника, он справлялся. И эта уверенность переносилась уже нашим игрокам. Лунин свою борьбу выиграл. Он утер нос Куртуа. Теперь пусть Анчелотти думает,
– сказал Андрей Воробей.
Он также добавил, что скоро ответный матч и посмотрит, как будут развиваться события на поле. Но для Анчелотти это почва для размышлений.
Напомним, что второй матч против сборной Бельгии состоится 23 марта в 21:45 по киевскому времени.