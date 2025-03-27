Очередная травма Миколенко вызвала реакцию в английских СМИ

Защитник сборной Украины и Эвертона Виталий Миколенко недавно получил повреждение. Очередной травмой футболиста обеспокоены английские СМИ.

В матче Лиги наций против Бельгии Виталий Миколенко получил травму. Пока еще точно неизвестно, сколько времени пропустит футболист.

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Как СМИ отреагировали на травму Миколенко

В прессе отметили, что это тревожный вопрос для Эвертона, и это снова подчеркивает работу, которую необходимо сделать летом. Основное внимание нужно уделить ситуации на правом фланге, которую явно нужно решать быстрее, пишет 24 канал со ссылкой на Liverpool Echo.

Не может быть никаких сомнений в том, что помощь и конкуренция для Миколенко крайне нужна. Украинец жизненно важен для этого состава и хотя он ограничен в движении вперед, но является очень сильным защитником. Некоторые из его лучших выступлений пришлись на самые сложные игры клуба, и он был действительно эффективен,

– написали в английских СМИ.

Там также рассказали, что, к сожалению, Миколенко – тот игрок, чья уязвимость к травмам становится проблемой. Это было еще в игре против Ливерпуля.

"После того, как его сняли в перерыве, он вернулся, чтобы представлять Украину на Евро, но получил повреждение в товарищеском поединке, а затем снова травмировался на турнире. Это четвертая или пятая проблема, с которой он столкнулся за последний год, и это вызывает беспокойство", – добавили в английских СМИ.

Отметим, что в сезоне-2024/2025 Виталий Миколенко сыграл 29 матчей, в которых отдал два ассиста.