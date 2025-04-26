Готовый драться с любым, – Дюбуа высказался о своем будущем

Британский боксер Даниэль Дюбуа высказался о своем будущем в боксе. Он считает, что сможет противостоять любому сопернику.

Сейчас под вопросом стоит следующий соперник Даниэля Дюбуа. IBF обязала его провести обязательную защиту титула против Дерека Чисоры, однако лично "Динамит" желает реванша с Александром Усиком.

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Что сказал Дюбуа о своем будущем в боксе

Он отметил, что ребята, с которыми он хочет драться – это Александр Усик, Джозеф Паркер или Энтони Джошуа, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Любой из этой тройки. Говорят, что я избегаю Паркера после того, как не смог выйти на ринг с ним в феврале. Правда? Вы вообще думаете, что говорите? Я готов драться с любым. Делайте очередь,

– сказал Даниэль Дюбуа.

Отметим, что в феврале 2025 года "Динамит" должен был встретиться с Джозефом Паркером, однако заболел накануне боя. Его заменил Мартин Баколе.