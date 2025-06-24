Жалкий трус, – Притула отреагировал на слова Ломаченко об обстреле его родного города

Украинский Василий Ломаченко отреагировал на обстрел Белгород-Днестровска. В своей заметке он ни разу не упомянул о том, что город обстреляли россияне.

Украинский волонтер Сергей Притула отреагировал на сообщение Василия Ломаченко в соцсетях. Он оставил свой гневный комментарий, пишет 24 канал со ссылкой на сообщение Василия Ломаченко.

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Что написал Притула

Волонтер очень жестко отреагировал на слова бывшего боксера, назвав его жалким трусом. В своей заметке Ломаченко не написал ни одного слова об участии России в обстреле.

Жалкий трус! Кого конкретно из твоего города или твоего окружения должна убить российская ракета, чтобы ты выжал из себя признание того, что россияне убивают твоих земляков? С благословения твоего всратого патриарха Кирилла! Который такой же черт как и ты. Когда ты уже напишешь заявление о выходе из гражданства?

– написал в комментарии Сергей Притула.



Комментарий Притулы / Скриншот с фейсбука Василия Ломаченко

Напомним, что недавно Василий Ломаченко объявил о завершении карьеры. Свое прощальное слово он записал на русском языке и ни разу не вспомнил за Украину, что возмутило болельщиков.