Фьюри отреагировал на информацию о бое Усика и Паркера

Британский боксер Тайсон Фьюри отреагировал на то, что Александра Усика заставляют драться с Джозефом Паркером. Он поддержал новозеландца.

WBO официально требует выполнения обязательного боя между Александром Усиком и Джозефом Паркером для скорейшего прекращения статуса временного чемпиона. Организация дала командам боксеров 30 дней на достижение договоренностей о проведении поединка.

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Как Фьюри отреагировал на требования WBO

Британский боксер поддержал своего друга Джозефа Паркера, пишет 24 канал со ссылкой на инстаграм Тайсона Фьюри.

Пришло время дать Джо его шанс, поехали,

– написал "Цыганский король".

Справка. В последних двух боях в своей карьере Тайсон Фьюри проиграл Александру Усику решением судей, потеряв свои пояса.

Напомним. что в январе 2025 года британский боксер объявил о завершении карьеры.