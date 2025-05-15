В Украине впервые отреагировали на отстранение Бех-Романчук

Федерация легкой атлетики Украины прокомментировала отстранение Марины Бех-Романчук от соревнований. В организации ожидают решения.

16 мая Марина Бех-Романчук должна была вернуться к соревнованиям впервые после Олимпиады-2024. Однако камбэк украинской прыгуньи откладывается на неопределенный срок из-за положительного допинг-теста.

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Что сказали в ФЛАУ

В организации отметили, что информация о деталях дела является конфиденциальной и до принятия официального решения AIU федерация не имеет права ее комментировать, пишет 24 канал со ссылкой на ФЛАУ.

"Обращаем внимание на то, что пока речь не идет о дисквалификации. Расследование деталей возможного нарушения спортсменкой антидопинговых правил продолжается. Федерация легкой атлетики Украины и Марина Бех-Романчук выясняют детали дела, после чего спортсменка скорее всего опубликует соответствующее сообщение.

Будем благодарны Вам за понимание и ожидание официального решения и/или сообщения Марины Бех-Романчук", – написали в ФЛАУ.

Напомним, что Марина Бех-Романчук брала паузу в международных выступлениях. Она должна была вернуться к соревнованиям на этапе Бриллиантовой лиги в Дохе.