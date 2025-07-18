Как выглядит дом Шевченко, в котором он вырос
- Дом, где вырос Андрей Шевченко, расположен в селе Двиркивщина на Киевщине и имеет скромный вид.
- Это одноэтажный побеленный домик с зелеными деревянными вставками, опрятной клумбой и ухоженным фасадом.
В сети показали дом, в котором вырос легендарный украинский футболист Андрей Шевченко. Это довольно скромное помещение.
Дом, в котором прошли юношеские годы Андрея Шевченко, расположен в селе Двиркивщина Киевской области. Именно там сделал первые шаги на футбольном пути будущий обладатель "Золотого мяча", пишет 24 Канал со ссылкой на Марину Машкину.
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Как выглядит дом Шевченко?
На видео показано скромную сельскую избушку, в которой вырос легендарный футболист Андрей Шевченко.
Дом одноэтажный, побеленный, с зелеными деревянными вставками и рамами вокруг окон. Возле дома опрятная клумба с цветами, фасад выглядит ухоженным. По словам журналистки, сейчас за домом ухаживает тетя.
Дом Шевченко: смотрите видео
Напомним, что недавно появилась информация о заработках Андрея Шевченко во главе УАФ.